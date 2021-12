santé Personnes âgées et en situation de handicap : le Département poursuit son engagement

Dans le cadre de sa politique santé, le Département des Alpes-Maritimes soutient les services d’aides à domicile (SAAD) et renforce son plan d'actions.

En 2022, le Département continuera d'œuvrer en faveur des personnes âgées et en situation de handicap. Au total, un budget de plus de 270 millions d'euros sera consacré à ce secteur, soit la plus grande part du budget de l’action sociale et des solidarités.

Le but premier étant de favoriser le maintien à domicile.

Cette politique volontariste comporte plusieurs actions concrètes qui seront engagées dès 2022 :

Augmenter le financement des SAAD :

L'objectif est de promouvoir la qualité de la prise en charge, la formation et le recrutement des personnels. Ainsi, dès 2022, le tarif horaire de l’Allocation personnalisée de l’autonomie (APA) et de la Prestation de compensation du handicap (PCH) passera de 20 euros à 22 euros de l’heure, soit un surcout annuel estimé à 7,6 millions d'euros.

Soutenir le recrutement et l'attractivité des métiers du médico-social :

Avec la création du Centre départemental des métiers de l’autonomie en octobre dernier, le Département souhaite susciter des vocations par des actions de communication et de sensibilisation aux métiers du médico-social.

Ce dispositif a également pour but de mutualiser les actions des structures, de partager leurs ressources ou encore de simplifier la valorisation des expériences.

Répondre aux besoins des usagers :

Avec l'adoption; le 17 décembre 2021, du 1er schéma départemental de l'autonomie, le Département souhaite apporter aux seniors et aux personnes en situation de handicap une réponse claire en matière d'accompagnement en mettant l'accent sur le maintien à domicile et la professionnalisation du secteur.